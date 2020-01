Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова вместе с сыном Романом сделала зарядку. Видео она опубликовала в Instagram.

«Так горжусь моим маленьким чемпионом», – написала она.

В ролике гимнастка и ее сын делают приседания.

So proud of my little #champion * ‍ * #sport #motivation #goodshape #motherson #body #passion @underarmourukraineofficial @underarmour #underarmour

12 Янв 2020

Анна Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он отец ребенка.

В феврале 2018 года в интервью телеканалу «1+1» Ризатдинова рассказывала, что они с Онищенко поженились, он летом 2018 года опроверг эту информацию.

Против Онищенко, которому в марте исполнилось 50 лет, в Украине открыто уголовное производство. Он с 2016 года проживает за границей. У бизнесмена есть сын и дочь от предыдущих отношений.

