Иран накажет ответственных за крушение украинского самолета

Иран накажет всех ответственных за случайный удар по украинскому пассажирскому самолету, заявил во вторник президент Хасан Рухани, отметив, что «трагическое событие» будет тщательно расследовано.

«Это была непростительная ошибка. Один человек не может нести всю ответственность за крушение самолета», – сказал он.

«Признание своей ошибки иранскими вооруженными силами – это хороший первый шаг… Мы должны заверить людей, что больше этого не произойдет», – сказал он, добавив, что его правительство «несет ответственность перед иранским и другими народами, потерявшими своих людей в результате крушения самолета».

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