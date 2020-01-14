Иран накажет ответственных за крушение украинского самолета

14.01.2020, 13:14, Новости дня

Иран накажет всех ответственных за случайный удар по украинскому пассажирскому самолету, заявил во вторник президент Хасан Рухани, отметив, что «трагическое событие» будет тщательно расследовано.

«Это была непростительная ошибка. Один человек не может нести всю ответственность за крушение самолета», – сказал он.

«Признание своей ошибки иранскими вооруженными силами – это хороший первый шаг… Мы должны заверить людей, что больше этого не произойдет», – сказал он, добавив, что его правительство «несет ответственность перед иранским и другими народами, потерявшими своих людей в результате крушения самолета».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Киностудия Sony опубликовала новый трейлер кинокартины по мотивам комиксов «Бладшот». Режиссером фильма является Дэйв Уилсон, а одну из главных ролей сыграл Вин Дизель. Сюжет фильма «Бладшот» повествует о смертельно раненном солдате, получившем необычные способности при помощи нанотехнологий. Мельчайшие машины даровали герою Вина Дизеля неуязвимость, позволяющую справиться не только с обычными солдатами, но и тяжелым вооружением. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика