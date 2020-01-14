Соперничающие лидеры Ливии не подписали мирного соглашения

Противоборствующие лидеры Ливии покинули Москву, так и не достигнув соглашения о прекращении огня, предложенного Россией и Турцией в попытке положить конец затянувшейся гражданской войне в этой стране.

Глава признанного ООН правительства Ливии в Триполи Фаиз Сарадж и его соперник Халифа Хафтар в понедельник приехали в Москву, чтобы обсудить перемирие с высокопоставленными дипломатами и военными России и Турции. Переговоры длились около семи часов, причем Сарадж и Хафтар напрямую не встречались.

После встреч министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу объявили, что Сарадж подписал проект документа, в котором излагаются детали предлагаемого соглашения о прекращении огня, в то время как Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

Утром во вторник МИД России сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения. Российские информагентства сообщили во вторник, что Сарадж тоже уехал. МИД отметил, что работа со сторонами продолжается.

Чиновник из Триполи Халед аль-Машри заявил ливийскому телеканалу «Аль-Ахрар», что Хафтар просил дать ему четыре дня для изучения некоторых проблемных моментов в соглашении о прекращении огня. Он сказал, что ожидает приглашения на мирную конференцию в Берлине, которая состоится позднее на этой неделе.

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