Россиян хотят оставить без коньяка

14.01.2020, 13:12, Разное

В следующем году из магазинов может исчезнуть любимый многими
спиртной напиток. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономического
союза о безопасности алкогольной продукции, у него появится новое
определение.

«Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллята
винного для бренди (коньяк)“», – цитирует сообщение рабочей группы при
Росалкогольрегулировании Ura.ru.
Замечания были направлены в Минфин России.

Отечественные производители опасаются, что такое определение
придется писать на бутылках. Это может запутать покупателей. Кроме того,
нововведение приведет к дополнительным расходам, и как следствие, увеличится
стоимость алкогольного напитка. Таким образом, купить коньяк многим станет не
по карману.

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