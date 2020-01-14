Россиян хотят оставить без коньяка

В следующем году из магазинов может исчезнуть любимый многими

спиртной напиток. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономического

союза о безопасности алкогольной продукции, у него появится новое

определение.

«Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллята

винного для бренди (коньяк)“», – цитирует сообщение рабочей группы при

Росалкогольрегулировании Ura.ru.

Замечания были направлены в Минфин России.

Отечественные производители опасаются, что такое определение

придется писать на бутылках. Это может запутать покупателей. Кроме того,

нововведение приведет к дополнительным расходам, и как следствие, увеличится

стоимость алкогольного напитка. Таким образом, купить коньяк многим станет не

по карману.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Киностудия Sony опубликовала новый трейлер кинокартины по мотивам комиксов «Бладшот». Режиссером фильма является Дэйв Уилсон, а одну из главных ролей сыграл Вин Дизель. Сюжет фильма «Бладшот» повествует о смертельно раненном солдате, получившем необычные способности при помощи нанотехнологий. Мельчайшие машины даровали герою Вина Дизеля неуязвимость, позволяющую справиться не только с обычными солдатами, но и тяжелым вооружением. […]