Детский фонд прокомментировал перевод 45 млн рублей на нужды храма

Руководитель нижегородского благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Александр Ильин прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым фонд потратил собранные 45 млн рублей на восстановление храмов.
Фонд «Улыбка ребенка» был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году Александром Ильиным. По уставу он должен заниматься помощью детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям и молодежи в трудных жизненных обстоятельствах. Однако, как установил суд, организация «осуществляла деятельность, противоречащую уставным целям».
Так, фонд заключал договоры добровольных пожертвований с приходом новгородской церкви в честь Преображения Господня. В материалах дела говорится, что благотворительный фонд потратил более 45 млн рублей на ремонт храма и оборудование класса, а также на лекции по духовному развитию и закупку литературы. Кроме того, деньги передавались для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила. Суд постановил ликвидировать фонд «Улыбка ребенка» и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.
Между тем, в беседе с «Ридусом» руководитель благотворительного фонда Александр Ильин назвал сообщения СМИ о переводе 45 млн рублей «полным бредом» и «информационной атакой».
«Это все неправда. Мы не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу. У фонда за все время не было столько денег – 45 миллионов», – сообщил Ильин.
Он также опроверг сообщения, что в фонде действовали мошеннические схемы. «В СМИ выводят так, будто мы украли эти деньги, подарили. Мы действительно дали деньги епархии, но епархия потом вернула их назад. Это целая система. В общей сложности фонд ребенка просто пострадавший», – добавил Ильин.
Президент фонда рассказал, что благотворительная организация продолжает работать в штатном режиме. Все партнеры и спонсоры продолжают работать с фондом, «никаких проблем нет». Все социальные сети организации, где указаны реквизиты для благотворителей, также продолжают действовать.
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