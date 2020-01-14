Детский фонд прокомментировал перевод 45 млн рублей на нужды храма

14.01.2020, 13:12, Новости дня

Руководитель нижегородского благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Александр Ильин прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым фонд потратил собранные 45 млн рублей на восстановление храмов.

Фонд «Улыбка ребенка» был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году Александром Ильиным. По уставу он должен заниматься помощью детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям и молодежи в трудных жизненных обстоятельствах. Однако, как установил суд, организация «осуществляла деятельность, противоречащую уставным целям».

Так, фонд заключал договоры добровольных пожертвований с приходом новгородской церкви в честь Преображения Господня. В материалах дела говорится, что благотворительный фонд потратил более 45 млн рублей на ремонт храма и оборудование класса, а также на лекции по духовному развитию и закупку литературы. Кроме того, деньги передавались для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила. Суд постановил ликвидировать фонд «Улыбка ребенка» и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Между тем, в беседе с «Ридусом» руководитель благотворительного фонда Александр Ильин назвал сообщения СМИ о переводе 45 млн рублей «полным бредом» и «информационной атакой».

«Это все неправда. Мы не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу. У фонда за все время не было столько денег – 45 миллионов», – сообщил Ильин.

Он также опроверг сообщения, что в фонде действовали мошеннические схемы. «В СМИ выводят так, будто мы украли эти деньги, подарили. Мы действительно дали деньги епархии, но епархия потом вернула их назад. Это целая система. В общей сложности фонд ребенка просто пострадавший», – добавил Ильин.

Президент фонда рассказал, что благотворительная организация продолжает работать в штатном режиме. Все партнеры и спонсоры продолжают работать с фондом, «никаких проблем нет». Все социальные сети организации, где указаны реквизиты для благотворителей, также продолжают действовать.



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