Стал известен способ передачи нового вируса из Китая

Новый вид коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку, сообщила глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
«Идет расследование о том, как отдельные люди могли заразиться. Как ранее отмечалось, многие из них были на рынке в Ухани, но из-за респираторного патогена, возможно, и это не будет сюрпризом, что была ограниченная передача от человека к человеку. Особенно внутри семей. Эпидемиологическое расследование идет, но да, безусловно, возможна передача вируса от человека к человеку», – передает РИА «Новости» слова Ван Керкхове.
В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса, но государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: С 1 января в РФ вступил в силу долгожданный закон «О регистрации транспортных средств», который призван облегчить процедуру покупки и постановки на учет новых автомобилей. Но это нововведение далеко не единственное. Теги: ГИБДД , автомобили , ПДД , водители
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гаджеты: Фантастический 3D монитор из Star Wars уже поступил в продажу (3 фото + видео) / 2 декабря
- «Новая газета» отправила данные предполагаемого бойца ЧВК Вагнера в СК, Генпрокуратуру и АП / 27 ноября
- «Побед вам и нам». Игроки сборной Украины по футболу поздравили болельщиков с Новым годом. Видео / 1 января
- Стали известны детали поездки экс-помощников адвоката Трампа на Украину / 24 декабря
- РПЦ призвала православных россиян не поздравлять друг друга с Годом крысы / 13 января
- В ГСЧС предупредили о снегопадах и гололеде в Украине / 3 декабря
- Эксперт: Двухтонный перевес пилотируемого корабля «Орел» не критичен / 13 декабря
- За езду на летней резине зимой начнут штрафовать в 2020 году / 2 декабря