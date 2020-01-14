Стал известен способ передачи нового вируса из Китая

14.01.2020, 13:12, Новости дня

Новый вид коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку, сообщила глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Идет расследование о том, как отдельные люди могли заразиться. Как ранее отмечалось, многие из них были на рынке в Ухани, но из-за респираторного патогена, возможно, и это не будет сюрпризом, что была ограниченная передача от человека к человеку. Особенно внутри семей. Эпидемиологическое расследование идет, но да, безусловно, возможна передача вируса от человека к человеку», – передает РИА «Новости» слова Ван Керкхове.

В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса, но государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.



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