Дыхне заявил, что черные ящики, вероятно, будут расшифровываться в Украине

Вполне вероятно, что черные ящики сбитого в Иране украинского пассажирского самолета Boeing будут расшифровываться в Украине. Об этом в интервью изданию LB.ua заявил президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне.

Комментируя слова журналиста, что черные ящики будут расшифровывать во Франции, Дыхне сказал: «Не факт. Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу – открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине».

На вопрос, сколько времени займет их расшифровка, президент МАУ ответить не смог.

«Не могу сказать, но оно не сильно влияет на картину происходящего, потому что есть огромное количество факторов, которые подтверждают именно ту версию события, которая признана. Хочу сказать по поводу черных ящиков – это один из элементов авиационной безопасности. И вроде бы, с одной стороны, нужно говорить о том, как она обеспечивается. Но с другой, не очень хочется, потому что есть такое явление, как терроризм. Это все равно, что обнародовать информацию об особенностях замка, который запирает вашу дверь. Такие вещи стараются сохранять от посторонних глаз. Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами», – подчеркнул Дыхне.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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