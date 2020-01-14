Госдума открыла весеннюю сессию – 2020

Одним из приоритетов в работе депутатского корпуса станет

реализация послания президента. Председатель нижней палаты напомнил, что к

законодателям глава государства обратится в среду, 15 января.

При этом план реализации предыдущего послания выполнен на 81%,

подчеркнул Володин. Однако в невыполненной части остались проблемы людей,

требующие решения, добавил спикер. По его словам, для этого депутатам вместе с

правительством необходимо приложить больше усилий.

Работа парламентариев должна быть нацелена на реализацию

послания президента и создание условий для экономического роста, сказал

законодатель. Он напомнил, что сейчас в законотворческом портфеле нижней палаты

находятся 1233 нормативных акта.

Серьезная работа предстоит и на международном направлении. Вячеслав

Володин предложил коллегам сделать акцент на защите исторической памяти. Он

призвал профильные думские комитеты и делегации в ПАСЕ и Парламентской

ассамблее ОБСЕ активнее поднимать этот вопрос.

«Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история,

не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с

вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить,

переписать историю в своих интересах», – подчеркнул Володин.

В пример спикер Госдумы привел действия руководства Польши.

По его словам, официальная Варшава искажает исторические факты и очерняет

память о воинах-освободителях. Он призвал власти страны помнить, что свобода

Польши и ее народа была завоевана ценой жизней полумиллиона советских солдат и

офицеров.

Спикер Госдумы предложил Варшаве принести извинения за

свое поведение, а также за действия предшественников. «Именно в Польше

были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно

уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей», —

напомнил Володин.

Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой, подчеркнул Вячеслав Володин.

— Государственная Дума (@dumagovru) January 14, 2020

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