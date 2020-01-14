Госдума открыла весеннюю сессию – 2020

Одним из приоритетов в работе депутатского корпуса станет
реализация послания президента. Председатель нижней палаты напомнил, что к
законодателям глава государства обратится в среду, 15 января.
При этом план реализации предыдущего послания выполнен на 81%,
подчеркнул Володин. Однако в невыполненной части остались проблемы людей,
требующие решения, добавил спикер. По его словам, для этого депутатам вместе с
правительством необходимо приложить больше усилий.
Работа парламентариев должна быть нацелена на реализацию
послания президента и создание условий для экономического роста, сказал
законодатель. Он напомнил, что сейчас в законотворческом портфеле нижней палаты
находятся 1233 нормативных акта.
Серьезная работа предстоит и на международном направлении. Вячеслав
Володин предложил коллегам сделать акцент на защите исторической памяти. Он
призвал профильные думские комитеты и делегации в ПАСЕ и Парламентской
ассамблее ОБСЕ активнее поднимать этот вопрос.
«Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история,
не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с
вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить,
переписать историю в своих интересах», – подчеркнул Володин.
В пример спикер Госдумы привел действия руководства Польши.
По его словам, официальная Варшава искажает исторические факты и очерняет
память о воинах-освободителях. Он призвал власти страны помнить, что свобода
Польши и ее народа была завоевана ценой жизней полумиллиона советских солдат и
офицеров.
Спикер Госдумы предложил Варшаве принести извинения за
свое поведение, а также за действия предшественников. «Именно в Польше
были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно
уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей», —
напомнил Володин.
Только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой, подчеркнул Вячеслав Володин.
— Государственная Дума (@dumagovru) January 14, 2020
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Последнее: С 1 января в РФ вступил в силу долгожданный закон «О регистрации транспортных средств», который призван облегчить процедуру покупки и постановки на учет новых автомобилей. Но это нововведение далеко не единственное. Теги: ГИБДД , автомобили , ПДД , водители
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