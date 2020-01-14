«Адмирал Эссен» провел учения по ПВО в Средиземном море

14.01.2020, 13:05, Новости дня

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Средиземном море провел тренировку по противовоздушной обороне, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«По легенде учения система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения», – передает ТАСС сообщение флота.

В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их электронными пусками.

Напомним, в декабре экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram. «Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала», – написала она.  По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается. «А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?» – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика