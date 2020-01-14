«Адмирал Эссен» провел учения по ПВО в Средиземном море

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Средиземном море провел тренировку по противовоздушной обороне, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«По легенде учения система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения», – передает ТАСС сообщение флота.
В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их электронными пусками.
Напомним, в декабре экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море.
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