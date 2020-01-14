Поклонники Лаймы Вайкуле заметили, что певица стала походить на Аллу Пугачеву

Новый образ сделал российскую певицу Лайму Вайкуле похожей на ее подругу Аллу Пугачеву. Феноменальное сходство внешности и голоса эстрадных исполнителей заметили подписчики артистки, опубликовавшей на своей странице в Instagram-аккаунте видео, записанное на горнолыжном курорте.
Обычно говорят, что друг на друга становятся похожи супруги, продолжительное время прожившие вместе. Но это распространяется и на подруг, которыми являются Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Певицы почти все свободное время проводят вместе. Так, прошлым летом их заметили на фестивале «Рандеву», где Вайкуле являлась одним из председателей.
Мероприятие Алла Пугачева посетила вместе с супругом Максимом Галкиным. Некоторые пользователи отметили, что артисты находятся в нетрезвом состоянии. Но опьянение не скрывали и сами музыканты. По словам Лаймы Вайкуле, они тогда много выпили и почти ничего не закусывали. Примечательно, что никого из подписчиков не возмутил их нетрезвый вид.
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