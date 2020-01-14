Поклонники Лаймы Вайкуле заметили, что певица стала походить на Аллу Пугачеву

14.01.2020, 13:04, Разное

Новый образ сделал российскую певицу Лайму Вайкуле похожей на ее подругу Аллу Пугачеву. Феноменальное сходство внешности и голоса эстрадных исполнителей заметили подписчики артистки, опубликовавшей на своей странице в Instagram-аккаунте видео, записанное на горнолыжном курорте.
Обычно говорят, что друг на друга становятся похожи супруги, продолжительное время прожившие вместе. Но это распространяется и на подруг, которыми являются Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Певицы почти все свободное время проводят вместе. Так, прошлым летом их заметили на фестивале «Рандеву», где Вайкуле являлась одним из председателей.

Мероприятие Алла Пугачева посетила вместе с супругом Максимом Галкиным. Некоторые пользователи отметили, что артисты находятся в нетрезвом состоянии. Но опьянение не скрывали и сами музыканты. По словам Лаймы Вайкуле, они тогда много выпили и почти ничего не закусывали. Примечательно, что никого из подписчиков не возмутил их нетрезвый вид.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram. «Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала», – написала она.  По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается. «А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?» – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика