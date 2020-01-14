Ксения Собчак показала устроенную ей 3-летним сыном Платоном «проверку знаний»

14.01.2020, 13:04, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая, блогер Ксения Собчак на странице в Instagram опубликовала видео с 3-летним сыном Платоном. Несмотря на юный возраст, мальчик решил «примерить» роль учителя и проверить уровень знаний матери.
Несколько дней назад Ксения Собчак со вторым супругом, театральным режиссёром Константином Богомоловым, его дочерью от предыдущих отношений и маленьким Платоном отправилась отдыхать на горнолыжный курорт Куршевель. Однако даже в отпуске ведущая не забывает об образовании малыша, говоря, что это является «основой», без которой потом из ребёнка может «вырасти такое, что не разгрести». В недавнем видео Платон стал учителем, проверяющим насколько хорошо мать знает алфавит. Мальчик указывал на написанные на листе бумаги буквы, а Собчак угадывала. При этом сын поправлял мать, когда она неправильно называла букву.

Ксения Собчак уже через месяц после рождения отдала сына в бассейн, чуть позже он начал осваивать борьбу, а в Куршевеле учится кататься на лыжах. Кроме спорта Платон изучает иностранные языки, так как телеведущая уверена, что в детском возрасте это делать значительно легче, а знания никогда не окажутся лишними в дальнейшей жизни.



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