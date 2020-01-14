Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
«Все шаги, которые мы делаем от Сирии до Ливии, только в интересах защиты нашей безопасности. Мы не ищем приключений, у нас нет имперских амбиций… Первый этап отбрасывания террористов от наших границ мы закончили. Если будет угроза нашим границам со стороны террористической группировки, даже в минимальном масштабе, мы моментально начнем операцию «Источник мира» c того места, где мы ее остановили», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Напомним, с 12 января в сирийской провинции Идлиб действует режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гумпомощи в Сирию.
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