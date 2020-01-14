ВС приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

14.01.2020, 12:58, Новости дня

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о приостановке деятельности политической партии «Гражданская инициатива» после предупреждения о допущенных нарушениях.

«Исковые требования удовлетворить», – огласил судья, передает ТАСС.

Представитель Минюста отметил, что нарушения в уставе партии не были устранены. «А также партия невнимательно относится к соблюдению имеющегося устава, а это требования законодательства, а не наша прихоть. Последние полгода партия бездействовала, пока мы не подали иск в суд. Считаем, что три месяца будет достаточно для устранения нарушений», – сказала представитель министерства в суде.

«Реальных замечаний мы не услышали. Для партии главное – это политическая борьба и участие в выборах. Мы уже предоставляли устав, в котором исправили замечания, зачем нам еще раз собирать съезд, непонятно», – сказал представитель партии Андрей Нечаев, попросив, отказать в удовлетворении заявленных требований.

Иск в Верховный суд о приостановлении деятельности «Гражданской инициативы» был направлен в ноябре 2019 года.

«Гражданская инициатива» – либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Несколько тысяч жителей Москвы лишились права на бесплатную парковку около своих домов  из-за сбоя в реестре недвижимости. Об этом пишет «Коммерсант». Как рассказали газете столкнувшиеся с проблемой жители столицы, на получение документов о продлении права на парковку уходит месяц, хотя по закону они должны выдаваться за шесть дней. «Мы заблаговременно подали документы на продление, обратившись в МФЦ 9 декабря. Но спустя положенные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика