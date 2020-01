ЕСПЧ: Второе дело ЮКОСА не было политически мотивированным

Европейский суд по правам человека посчитал, что второе дело основателя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бенефициара Платона Лебедева не было политически мотивированным. Соответствующее решение опубликовано на странице Страсбургского суда в Twitter.

Judgment Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (No. 2) — second trial of former Yukos executives led to rights violationshttps://t.co/iUswvh0ecM#ECHR #CEDH

В своей жалобе в ЕСПЧ заявители настаивали, что РФ нарушила в отношении Ходорковского и Лебедева принцип презумпции невиновности. Еще до приговора президент Владимир Путин в нескольких своих выступлениях представлял их как «мошенников» и намекал на причастность Ходорковского к заказным убийствам, говоря, что у него «кровь на руках».

В то же время суд признал частичное нарушение российскими властями ст. 6 Конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство и ст. 8 о праве на уважение частной и семейной жизни. Речь идет о заявлении Ходорковского и Лебедева о том, что из-за содержания в СИЗО они не могли общаться с родными во время следствия.

ЕСПЧ не стал взыскивать с России компенсацию.

Такое решение объясняется тем, что суд посчитал установление нарушений уже достаточно справедливой компенсацией морального вреда.

В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Платона Лебедева и Михаила Ходорковского к 14 годам колонии каждого. Они признаны виновными в хищении 200 млн тонн нефти и отмывании денег. Приговор был вынесен с учетом наказания по первому делу, назначенного Мещанским судом Москвы в мае 2005 года. Затем приговор смягчили на год. В декабре 2012 года президиум Мосгорсуда снизил срок заключения Ходорковскому и Лебедеву с 13 до 11 лет.

В 2013 году Путин помиловал Ходорковского, Лебедев вышел на свободу в 2014 году после решения президиума Верховного суда сократить ему наказание.

