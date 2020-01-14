Мнение: Так в Болгарии не скрепно!

Баба-Ягодка (https://zen.yandex.ru/baba_yagodka) пишет на «Дзене:»
«А ну, пассажиры, быстро скинулись по рублю
Загремел зычный голос кондукторши в салоне маленького автобуса.
— Я сейчас заблокирую выходы и никто не выйдет, пока за безбилетную девушку не насобираете за проезд!
— Надоело уже платить за таких «умных» из своего кармана! У нас видеокамеры висят и считывают каждого входящего пассажира.
Девушка нервно перерывала свои карманы, сумку, в поисках хоть какой-то налички. То ли карту она оставила, то ли её проездной был пустой. Вывод — неутешительный: села в автобус, не имея возможности оплатить проезд!
Как- то, я зашла в автобус, до конца не поняв его маршрут. Не успела сообразить за время быстрой остановки, как он едет. Увидела, что только где-то рядом с нужным мне местом. Заскочила, спросила у пассажиров, поняв, что не туда, хотела выскочить обратно. Но автобус уже закрыл дверь и стал отъезжать. Тут же появилась кондуктор с законным требованием об оплате. Я извинилась, сказала, что не туда села, и хотела бы выйти, не оплачивая проезда. Тем более, что была я с ребенком, за него тоже надо платить. Ого, сколько нового я узнала и про свою внешность и про могзи😂
Это небольшое отступление, вернёмся к нашей истории.))
Кондуктор, тем временем, не растерялась, решительно объявив о моментальном сборе средств для неожиданной «зайчишки».
Честно, меня смех разобрал.
На ближайших остановках я не собиралась выходить, поэтому заблокированные двери меня не пугали. А если бы надо было? Пришлось бы врукопашную отвоёвывать себе право на выход?
Или проявить благородство и спокойно оплатить девушке проезд?
Самое интересное, что на карте у меня оставалось всего две поездки, на обратный проезд мне и моему ребенку. Налички с собой не было, ехали на тренировку, деньги не стала с собой брать.
Поэтому, мне оставалось только с интересом наблюдать за развитием этой истории.
Ну вот, сзади послышалось мелодичное брякание мелочи.
Студентки и молодые женщины собрали горсточку медяков. Оказалось-24 рубля.
А надо-28 рублей. Не хватает. Больше желающих вложиться не нашлось.
Девушка — безбилетница, чуть не рыдая, начала по сотому кругу просматривать свои карманы и сумку. От такого унижения даже мне стало неловко.
Полезла, на всякий, проверить свои карманы…вдруг, какая денежка завалилась…Ничего, к сожалению…»
И вот мне стало интересно — а почему в Болгарии-то не так? Сколько раз было, в Варне не на тот транспорт садился и ничего, никто не орал и не выгонял. И вроде люди (совсем не ) такие же, а ничего подобного там нет (и от других тоже не слышал ни разу). Высокой культурны и душевного тепла им там не хватает, что ли, как в Великой Прекрасной России?
Источник: Достало
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