На российско-украинской границе уменьшился пассажиропоток – ГПСУ

В 2019 году уменьшился пассажиропоток на границе Украины и России. Об этом 14 января проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019-м – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек)», – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в 2019 году граждане также меньше пересекали границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

«В течение 2019 года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек», – рассказали в пограничном ведомстве.

В связи с российской агрессией Украина ограничила железнодорожное сообщение с РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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