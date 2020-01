Теннисистка снялась с квалификации Australian Open из-за кашля, спровоцированного плохим воздухом

Теннисистка Далила Якупович снялась с квалификации турнира Australian Open из-за приступа кашля, который был спровоцирован загрязнением воздуха из-за лесных пожаров, сообщает ESPN Australia.

Якупович побеждала свою соперницу швейцарку Штефани Фегеле в первом круге квалификации Australian Open со счетом 6:4, 5:6, когда упала на колени из-за приступа кашля.

Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 января 2020 г.

«Мне было очень страшно, что я потеряю сознание. Я опустилась на колени, ведь идти уже не могла», – сказала теннисистка.

Якупович заявила, что организаторы «несправедливо» просили сыграть их сегодня.

«Это вредит нашему здоровью. Я была удивлена, что мы сыграем сегодня, думала, что этого не случится, но у нас не было выбора», – резюмировала спортсменка.

Матчи первого дня квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, были отложены на час, а тренировки отменены из-за плохого качества воздуха. Утром 14 января оно колебалось от опасного до плохого.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала комплекс асан йоги. «Еще один день в йоге… Последовательность является ключевой. Со мной это как молитва. Такой прекрасный день», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Another day at yoga …. consistency is key. With me it’s sort of like prayer. Such a beautiful day …. […]