Полиция открыла уголовное производство по факту аварии теплосети у Ocean Plaza в Киеве

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии теплосети у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева, сообщает 14 января пресс-служба столичной полиции.
«В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых семь госпитализированы», – сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии 13 января были частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра.
«По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины», – добавили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.
В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.
Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, «вода сошла самотеком». В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что повреждения теплосети ликвидируют к утру 15 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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