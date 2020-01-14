«Левада-центр»: россияне настроены оптимистично, но ждут продолжения скандалов и массовых протестов

Почти две трети россиян (66 %) ждут в новом году продолжения коррупционного «сериала» и вызванных громкими скандалами отставок в верхах.

А около половины граждан (45 %) считают, что 2020 год будет ознаменован массовыми волнениями и протестами. Об этом говорят результаты свежего исследования «Левада-центра, обнародованного на сайте организации.

По оценкам Счетной палаты, объем воровства из федерального бюджета страны составляет 2−3 миллиардов рублей в год, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу ведомства, экс-министра финансов Алексея Кудрина. Причем, общий объем нарушений в финансовой сфере превысил в 2019 году 800 миллиардов рублей. Примерно треть нарушений приходится на процедуру госзакупок, что не преследуется в уголовном порядке.

Вместе с тем, согласно опросу, россияне настроены по отношению к наступившему году более оптимистично, чем это было прежде. Меньше (49 %) стало тех, кто полагает, что в 2020 году грянет экономический кризис. Снизилось также число людей, которые ожидают вооруженных конфликтов с какой-то из соседних стран (23 %) и войны с США или НАТО (14 %). Это, соответственно, на 11 и 5 процентных пункта меньше, чем было ранее.

Кроме того, 65 % опрошенных рассчитают, что нынешний год сложится лично для них и их семей более спокойным, это максимальный показатель, начиная с 2013 года.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что опрос социологов выявил на первый взгляд парадоксальный параллелизм мышления россиян, в котором на самом деле есть только вешнее противоречие.

«С одной стороны, люди видят, что другие сограждане выходят на улицы, протестуют, что кругом сплошные новости из зала суда, – пояснил он в интервью «Голосу Америки». – А с другой стороны, в их частной жизни мало что меняется принципиально. Такое посткризисное состояние с отсутствие особых надежд на то, что будет лучше. Тем не менее, хуже не становится тоже. И все это длится годами».

То, что говорится про ожидание протестов, это скорее мнение внешнего наблюдателя, который сам не собирается участвовать ни в каких подобного рода акциях, констатирует Андрей Колесников.

«Для них (респондентов) это как некие телевизор или экран компьютера. А частная жизнь состоит из борьбы за выживание и каких-то слабых, но надежд на лучшее. Вот из этого, как мне кажется, и складывается общая картинка, зафиксированная в исследовании «Левада-центра», – заключил эксперт Московского центра Карнеги.

Социальный психолог Алексей Рощин в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметил, что несмотря ни на что довольно большой процент населения ждет улучшения своей жизни. На его взгляд, опрос показал, что россияне в целом настроены весьма позитивно.

«Однако при этом происходит рост протестных настроений, – добавил он. – Люди устали ждать перемен к лучшему и одновременно надеются, что в следующем году эти перемены все же произойдут. По контексту получается, что под этим самым лучшим граждане подразумевают, в том числе, и повышение протестной активности. На 10 процентов больше людей (за два года – В.В.) стало говорить, что они ждут такого поворота событий».

Как представляется социальному психологу, именно состояние застоя, когда доходы не растут, а перспективы неясны, приводит широкие массы к выводу, что без хорошего толчка снизу, без активности самих людей, ничего позитивного в их жизни не произойдет.

Виктор Владимиров Подписка

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