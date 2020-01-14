Иран произвел аресты по делу о крушении украинского самолета

Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли все 176 человек, находившиеся на борту.
Объявление было сделано вскоре после призыва президента Ирана Хасана Рухани создать специальный суд для расследования удара иранских сил по самолету на прошлой неделе.
Иранские государственные СМИ приводят слова представителя судебной системы Голамхоссейна Эсмаили, который сообщил, что «проводится обширное расследование», и некоторые люди арестованы.
Он не уточнил, сколько людей были задержаны, и не назвал их имена.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала комплекс асан йоги. «Еще один день в йоге… Последовательность является ключевой. Со мной это как молитва. Такой прекрасный день», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Another day at yoga …. consistency is key. With me it’s sort of like prayer. Such a beautiful day …. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Крепостные, холопы». В Москве Жириновский раздавал деньги прохожим. Видео / 7 января
- «Динамо» – в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов / 23 декабря
- В Киеве заявили о «токсичности» темы Украины в США / 3 декабря
- Пугачева раскрыла «стыдную правду» об отношении к поклонникам / 30 ноября
- Устинова и Стефанишина заявили в ГПУ об угрозах со стороны экс-советника главы Минздрава на комитете Рады / 28 ноября
- Джигарханян проводит новогодние праздники с экс-супругой Власовой / 7 января
- Нарышкин призвал привлекать молодежь в археологию / 25 ноября
- За транзит газа Украина будет получать $2-3 млрд ежегодно – Оржель / 31 декабря