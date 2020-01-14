Иран произвел аресты по делу о крушении украинского самолета

Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Объявление было сделано вскоре после призыва президента Ирана Хасана Рухани создать специальный суд для расследования удара иранских сил по самолету на прошлой неделе.

Иранские государственные СМИ приводят слова представителя судебной системы Голамхоссейна Эсмаили, который сообщил, что «проводится обширное расследование», и некоторые люди арестованы.

Он не уточнил, сколько людей были задержаны, и не назвал их имена.

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