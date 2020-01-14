Новый кроссовер SMV от Volkswagen окажется крупнее Teramont

Производитель автомобилей Volkswagen работает над созданием нового кроссовера SMV, превосходящего своими размерами представленную ранее модель Teramont. Первая презентация концепта прошла на автомобильном салоне в Шанхае в 2019 году.

Новый кроссовер получил название SMV. Судя по первым фотоснимкам, он практически не отличается от модели, показанной в виде концепта. Автомобиль получит систему двухзонного климат-контроля, датчики дождя, подогрев сидений, ABS и современную мультимедийную платформу с цифровым экраном увеличенного формата.

Производитель оснастит кроссовер SMV 2,0-литровым двигателем, мощностью 186 и 220 лошадиных сил, с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Кроме того, удастся приобрести версию кроссовера с турбированным 299-сильным мотором и роботизированной трансмиссией.

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