Ничего необычного: Брук Шилдс прогулялась по зимнему Нью-Йорку с полураздетым мужем

На неожиданную встречу с папарацци звезды реагируют по-разному. Одни — прячутся от них за солнцезащитными очками, капюшонами и бейсболками, другие — начинают вести себя, напротив, вызывающе и экстравагантно, всем своим видом показывая — снимайте, если хотите! Модель и актриса Брук Шилдс вышла из дома с мужем Крисом Хенчи и дочерьми, когда перед ними оказались фотографы. Утро понедельника добрым бывает редко — поэтому лица всех членов семьи были сонными, а сами они едва были настроены на попадание в объектив. Исправить ситуацию, развеселив супругу, а заодно и папарацци, решил Крис Хенчи — сценарист сбросил с себя рубашку и уверенно зашагал навстречу фотографам с обнаженным торсом. Такого от мужа Брук точно не ожидала!

Брук Шилдс и Крис Хенч Несколько недель назад 54-летняя Брук Шилдс также предоставила поклонникам повод обсудить свою фигуру. На рождественских каникулах модель и актриса отправилась в Пуэрто-Рико и репортировала о своем отдыхе исключительно снимками в бикини.

Когда я начинала работать в индустрии, спортивное телосложение было не в моде. У меня были друзья супермодели, и такого тела, как у них, у меня никогда не было. Меня всегда считали чересчур атлетичной. Какое счастье, что сейчас принимаются все типы фигуры,

— рассказывала Брук в интервью.

Брук Шилдс в Пуэрто-Рико в декабре 2019-го

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