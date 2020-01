Джиджи Хадид пригласили стать присяжной в суде по делу Харви Вайнштейна

На прошлой неделе Джиджи Хадид сообщила своим поклонникам новость об «осуществлении одной ее большой мечты». И речь шла не о новом контракте и даже не о воссоединении с бывшим бойфрендом Зейном Маликом, которое недавно произошло.

Меня вызвали на роль присяжного. Не знаю, почему это меня так шокировало. Моя мечта осуществилась,

— сообщила Джиджи, не уточняя, о каком деле ведется речь.

Как стало известно теперь, модель Джиджи Хадид получила приглашение оказаться в числе более 100 присяжных в деле Харви Вайнштейна и вчера была замечена на выходе из суда Нью-Йорка, где заполняла необходимые документы и проходила собеседование. Общаясь с судьей, Джиджи заявила, что знает Сальму Хайек, дружит с Карой Делевинь и другими звездами, которые обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах, но, несмотря на это, она будет принимать решения, основываясь лишь на фактах.

Джиджи Хадид на выходе из суда на Манхэттене, 13 января Харви ВайнштейнНапомним, в октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование, в котором актрисы Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн и сотрудницы корпорации The Weinstein Company обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Согласно данным издания, на протяжении десятилетий актрисы и подчиненные становились жертвами развратных действий продюсера. Пострадавшие актрисы призвали жертв не молчать и не бояться вслух заявить о каждом случае харассмента в свой адрес. История получила громкий отклик, а Харви самостоятельно сдался полиции. Позже о домогательствах со стороны продюсера заявили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Мира Сорвино, Кейт Бекинсейл, Люпита Нионго, Роуз Макгоуэн и многие другие. Со многими из них удалось договориться без возбуждения дела, но все равно режиссеру грозит пожизненное заключение. В январе 2019 года Харви пришлось еще тяжелее, так как от него отказался адвокат. На очередном слушании в августе продюсер опроверг свою вину по нескольким эпизодам.

Месяц назад Харви на словах договорился с предполагаемыми жертвами о денежной компенсации. Одним из условий сделки является тот факт, что Вайнштейну не придется признавать свою вину. Если судья сочтет ее приемлемой, то никто не узнает, виноват ли продюсер в сексуальных домогательствах на самом деле. А в интервью прямо из больничной палаты Вайнштейн обвинил женщин в заговоре и заявил, что актрисы его предали.

На процессе, прямо во время рассмотрения дела об изнасиловании и домогательствах, прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения. Об этом сообщил The New York Times. К 8 уже существующим делам добавилось еще одно — оно включает в себя два новых эпизода, которые произошли в феврале 2013 года. С первой женщиной Вайнштейн якобы познакомился на кинофестивале и в тот же вечер, угрожая, изнасиловал в отеле. Со второй женщиной он поступил так же и в том же отеле, причем на следующий же день. Инсайдеры говорят, что одна из них готова предстать перед судом в Нью-Йорке.

