Пенсионер в Петербурге пожаловался на избиение медиком скорой

В Петербурге 76-летний пенсионер сообщил в полицию о том, что его избил врач скорой помощи по пути в больницу.

Мужчина в заявлении указал, что утром 9 января ему стало плохо и он начал задыхаться, пишет «Фонтанка» со ссылкой на документ. Его супруга вызвала скорую, прибывшие врачи, по ее словам, не стали оказывать помощь, а сразу пригласили в автомобиль.

При этом пожилая чета сообщила медикам, что их необходимо везти в госпиталь для ветеранов, но сотрудники скорой решили иначе, а автомобиль уехал в другую больницу.

Пенсионер потребовал остановить машину и открыть двери. В ответ на это врач скорой начал действовать агрессивно, сообщила жена потерпевшего.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», – отметила она.

Женщина отметила, что медсестра скрутила бинт в жгуты и воткнула в нос пенсионеру, после чего обоих отпустили из машины скорой помощи.

В январе жительница Улан-Удэ разозлилась на приехавшую на вызов к мужу бригаду медиков скорой помощи и побила их за то, что они смотрелись в зеркало.

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