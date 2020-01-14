Китайская товарная биржа приобрела почти 50% акций украинской «Фондовой биржи ПФТС»

Товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг, Китай) приобрела 49,9% акций украинской «Фондовой биржи ПФТС». Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Дата получения информации – 3 января.
Из числа владельцев акций «Фондовой биржи ПФТС» вышли компании Primeview LTD (Белиз, было почти 8,5%), Dakal LTD (Белиз, было 9,37%), Crookston Limited (Белиз, было почти 9,06%) и Boline LTD (Маршалловы острова, было почти 9,22%), а у Parvana LTD (Маршалловы острова) осталось только 0,12% из более чем 8,9%.
Financial Club отмечает, что бенефициары этих компаний неизвестны.
В тот же день поступила информация, что ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов «Альтана Инвестмент Менеджмент» увеличила число акций «Фондовой биржи ПФТС» с почти 2,35% до почти 5,1%.
Годовой оборот BOCE – $1 трлн. Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине. В 2017 году Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития.
Объем торгов на «Фондовой бирже ПФТС» составил за три квартала 2019 года 77,7 млрд грн. Это более трети оборота фондовых бирж Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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