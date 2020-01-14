Российские хакеры атаковали серверы «Квартала 95», чтобы добраться до переписки Баканова – американская компания по кибербезопасности

Российские хакеры пытались взломать серверы украинской студии «Квартал 95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 13 января написало издание The New York Times со ссылкой на данные американской компании по кибербезопасности Area 1 Security.

Атака была проведена в канун Нового 2020 года.

По данным специалистов, целью российских хакеров была переписка Ивана Баканова – бывшего руководителя студии и нынешнего главы Службы безопасности Украины.

22 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова, который до этого возглавлял партию «Слуга народа» и руководил его избирательным штабом, на должность первого замглавы СБУ. Верховная Рада нового созыва на заседании 29 августа поддержала назначение Баканова главой Службы безопасности Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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