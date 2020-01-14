Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы

На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва».

Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.

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