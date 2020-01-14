Матвиенко сообщила о планах сократить срок заключения в СИЗО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед вместе с прокуратурой собирается ограничить максимальный срок заключения в следственном изоляторе на время предварительного следствия.

«В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями – для Совета Федерации это приоритет – продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства… Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия. И целый ряд других», – сообщила Матвиенко, передает РИА «Новости».

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии.

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