Матвиенко сообщила о планах сократить срок заключения в СИЗО

14.01.2020, 12:37, Новости дня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед вместе с прокуратурой собирается ограничить максимальный срок заключения в следственном изоляторе на время предварительного следствия.

«В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями – для Совета Федерации это приоритет – продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства… Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия. И целый ряд других», – сообщила Матвиенко, передает РИА «Новости».

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Теме празднования юбилея 75-летия Победы будет уделяться важное значение на государственном уровне, напомнил политолог Дмитрий Фетисов. «Это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решать спорные вопросы мирным путем, не доводя ситуацию до вооруженных конфликтов. Володин продолжает активно продвигать темы «президентской повестки», – написал аналитик на своей странице в «Фейсбук». Упоминание спикера Госдумы о неконструктивной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика