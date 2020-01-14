Мнение: Улетел не подписав

Переговоры по Ливии в Москве закончились неудачно.

Саррадж подписал документ о бессрочной прекращении огня, а Хафтар сначала взял паузу, а затем улетел из Москвы не подписав его.

Позднее он заявил, что предлагаемый документ является обманом и он потерял бы честь (ха-ха), подписав бы его.

Соответственно, война продолжается.

Как резонно предполагают, на позицию Хафтара повлияла позиция других участников "группы поддержки", среди которых Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания и Израиль, а также США. Отмечается, что наибольшее влияние на "неподписание" могли оказать ОАЭ и ЕГипет.

Впрочем, гуляет и конспирологическая версия, что это Россия советовала Хафтару не подписывать документ в таком виде, чтобы самой остаться как бы не причем, но добиться лучших условий в последующих переговорах.При этом Россия не имеет ничего против, если Турция будет втягиваться в ливийскую войну и вывозить в Ливию боевиков из Сирии.

Также есть версия, что на срыв переговоров повлияли заявления представителей ПНС Ливии, которые во время переговоров делали провокационные заявления турецким СМИ о том, что "Хафтар сливает", что подталкивало Хафтара к мысли, что подписав документ, он потеряет лицо. В общем, несмотря на то, что причина неподписания до конца не ясна, вполне понятно, что переговоры закончились неудачно, так как желаемый Турцией и Россией документ не был подписан.

Лавров заявил, что в происходящем в Ливии с 2011 года виновато НАТО и выразил надежду на дальнейшие переговоры, которые приведут к миру в Ливии. Имеется ввиду Берлинский процесс, который был анонсирован на переговорах Меркель и Путина.

Отказ Хафтара достаточно наглядно показывает, что влияние Москвы на Хафтара достаточно ограниченно и его приходится делить с "конкурирующими фирмами". Дипломатического триумфа, в отличие от той же Астаны, очевидно не получилось.

Источник: Colonel Cassad

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