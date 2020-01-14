Иран отправил черный ящик украинского «Боинга» во Францию

Власти Ирана отправили во Францию на расшифровку черный ящик с разбившегося в Тегеране украинского Boeing. Как сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на агентство ILNA, об этом сказал представитель судебных органов Ирана Голамхосейн Эсмаили. Он не уточнил подробностей отправки ящиков.

Ранее он сообщил, что в Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, сказал он.

Роухани также ранее принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный удар по самолету.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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