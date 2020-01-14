В Иране задержали нескольких человек по делу о сбитом украинском «Боинге»

Власти Ирана задержали нескольких человек по делу о сбитом «Боинге» Международных авиалиний Украины, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Судебной власти Гхоламхоссейна Эсмаили.

По его словам, все задержанные были причастны к трагедии. Сколько именно человек было задержано и другие детали он не предоставил.

Ранее 14 января во время телеобращения к нации президент Ирана Хасан Роухани пообещал наказать виновных в гибели 176 человек во время крушения «Боинга» и провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Ранее иранские военные признали, что они сбили самолет МАУ.

Пассажирский «Боинг-737» Международных авиалиний Украины разбился 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Экипаж, а также еще два пассажира были гражданами Украины.

По официальной версии представителей КСИР, военные якобы приняли самолет за крылатую ракету, потому что он подлетел слишком близко к их базе, и выпустили по нему две ракеты.

Ранним утром 11 января власти Ирана выпустили заявление по государственному телевидению, признав, что «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит непреднамеренно и «из-за человеческой ошибки»:

Эксперты предполагали, что ракета была выпущена из ЗРК «Тор» российского производства, который был экстренно пригнан на базу КСИР недалеко от тегеранского аэропорта для того, чтобы усилить службы ПВО в районе иранской столицы и его воздушного узла.

Это было сделано из-за того, что в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ожидал ответной ракетной атаки США на Иран, которая так и не произошла.

После признания военных в Иране несколько дней продолжаются многотысячные студенческие протесты – люди требуют наказать виновных в крушении самолета и реформировать политическую систему.

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