В Германии проходят обыски у «чеченских исламистов» по подозрению в подготовке теракта

14.01.2020, 12:31, Новости дня

Генеральная прокуратура Берлина сообщила о массовых обысках в нескольких городах у «чеченских исламистов» по подозрению в подготовке теракта. Ведомство опубликовало свое заявление в официальном твиттере.

 

 

Как говорится в заявлении, в совершении «серьезного акта насилия против государства» подозреваются выходцы из Чечни, которые находятся в «исламистских кругах». Генпрокуратура также сообщила, что обыски проводятся в Берлине, Бранденбурге и регионах Тюрингии и Северный Рейн-Вестфалия.

Более детальной информации Генпрокуратура пока не предоставила.

Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники, задержаны по меньшей мере четыре человека, а также, что немецкие спецслужбы следили за группой подозреваемых уже некоторое время.



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