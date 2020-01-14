Стало известно, кто расшифрует черные ящики разбившегося украинского Boeing

Черные ящики разбившегося под Тегераном украинского Boeing не отправят во Францию, расшифровывать их будут на Украине, сообщили во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

«Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию», – сказали в Бюро в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны, передает РИА «Новости».

По его словам, «план прежний: отправиться на Украину и работать там». «Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда», – добавил представитель BEA.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию черный ящик с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

8 января в Иране разбился украинский авиалайнер Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позже Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы.

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