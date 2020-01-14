Разведывательный корабль «Кильдин» вернулся из Сирии в Черное море

Средний разведывательный корабль Черноморского флота «Кильдин» вышел из состава Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, рассказал источник в силовых структурах Крыма.
«В понедельник «Кильдин» преодолел черноморские проливы», – сообщил источник ТАСС.
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— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 13, 2020
Прохождение кораблем проливов подтвердили турецкие споттеры, опубликовавшие его фотографии.
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