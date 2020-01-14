Разведывательный корабль «Кильдин» вернулся из Сирии в Черное море

14.01.2020, 12:30, Новости дня

Средний разведывательный корабль Черноморского флота «Кильдин» вышел из состава Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, рассказал источник в силовых структурах Крыма.

«В понедельник «Кильдин» преодолел черноморские проливы», – сообщил источник ТАСС.

pic.twitter.com/27DdoHQmcu

— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 13, 2020

Прохождение кораблем проливов подтвердили турецкие споттеры, опубликовавшие его фотографии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Трагическую новость сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок Карелии. Причина смерти не называется. Сергей Богданов окончил Красноярский государственный педагогический университет. С 1973 года он работал тренером по биатлону. Среди его учеников – глава СБР Владимир Драчев, чемпион всемирной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика