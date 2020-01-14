В России собираются отменить проверки предприятий, где работают мигранты

Отменой проверок правительство рассчитывает увеличить рост экономики.

Правительство России предлагает отменить все плановые проверки на тех производствах, куда больше всего привлекают для работы мигрантов. Соответствующих законопроект уже подготовлен чиновниками. Его планируется представить депутатам Госдумы на рассмотрение в текущем году.

В правительстве такую меру напрямую связывают с ростом экономики страны. Эту инициативу обеими руками поддерживают представители бизнеса. Предприниматели считают, что для выявления нелегальных мигрантов у государства есть другие меры и способы, так что необходимости в плановых проверках нет. Кроме того, гастарбайтеры нужны России для решения демографической проблемы, уверены в объединениях предпринимателей.

Однако в отличие от чиновников и бизнеса депутатам такое послабление не понравилось. Многие из них считают, что предприниматели будут заинтересованы брать на работу мигрантов, поскольку граждане России обходятся дороже, соответственно возрастет безработица среди россиян, передают мнение политиков «Известия». Также представителям депутатам от фракций «Справедливая Россия» и КПРФ не нравится, что в Россию все больше приезжает неквалифицированных кадров. Также они обращают внимание на нарушение религиозного баланса.

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