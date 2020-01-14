Число запрещенных к ввозу на Украину книг за год достигло миллиона

14.01.2020, 12:26, Новости дня

Государственный комитет Украины по телерадиовещанию в 2019 году запретил ввозить из РФ 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания», сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что запреты были оформлены «на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины», передает ТАСС.

Также комитет не выдал разрешения на ввоз еще 2 тыс. 171 издания из-за «предоставления не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений». При этом предоставлено 4 тыс. 652 разрешения на ввоз издательской продукции с территории РФ или неподконтрольной территории Украины.

Напомним, в сентябре в государственном комитете телевидения и радиовещания Украины сообщили, что почти 2 тыс. книг из РФ не пропустили на Украину с начала 2019 года.



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