«Мы вообще не созваниваемся»: Алеся Кафельникова рассказала об отсутствии общения с матерью

Известная модель Алеся Кафельникова пояснила об отсутствии какого бы то ни было общения со своей матерью Марией Тишковой. Исходя из её слов, они даже не созваниваются, не говоря уже о личных встречах.

Причина такого резкого изменения в отношении остаётся для модели неизвестной. Кафельникова отметила, что в детстве они часто общались с матерью, но сейчас Тишкова всё меньше уделяет время разговорам и даже во время редких встреч больше молчит. Подобное поведение модель считает странным, если учесть тот факт, что Мария Тишкова время от времени публикует посты об отношениях с дочерью.

«Она иногда выставляет меня в социальных сетях и говорит, как гордиться мной, но мы вообще не созваниваемся», — объяснила знаменитость.

В свою очередь с отцом Евгением Кафельниковым у Алеси более теплые отношения. Они проводят много свободного времени вместе, общаются. Несмотря на это, пожаловалась модель, родители не во всех жизненных ситуациях будут рады помочь ей.

«Если бы я, допустим, сказала отцу, что мне нравятся девочки, то он перестал бы общаться и ответил, что больше не желает видеть меня», — пояснила она.

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Последнее: Известная модель Алеся Кафельникова пояснила об отсутствии какого бы то ни было общения со своей матерью Марией Тишковой. Исходя из её слов, они даже не созваниваются, не говоря уже о личных встречах. Причина такого резкого изменения в отношении остаётся для модели неизвестной. Кафельникова отметила, что в детстве они часто общались с матерью, но сейчас Тишкова […]