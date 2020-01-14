Алексей Кудрин рассказал о главных рисках для роста экономики России

14.01.2020, 12:21, Разное

Алексей Кудрин пояснил о главных рисках для роста экономики России. Эксперт отметил снижение количества трудоспособных граждан и малые показатели инновационного развития предприятий.
Глава Счётной палаты объясняет, что трудоспособные граждане в стране являются основоположниками для роста экономики. В России, при сокращении общей численности населения, это скорее минус, нежели плюс. Руководству государства нужно стремиться, в первую очередь, создать благоприятные условия для проживания россиян, что должно существенно повысить количество трудоспособных граждан. В этом случае развитие экономики и небывалый рост не заставят себя долго ждать.

Не меньше вопросов к предприятиям и царящей на всех отраслях монополии. Алексей Кудрин считает, что государство не должно вмешиваться в отрасли с конкуренцией. В частности, в нефтедобывающую, так как именно она является наиболее перспективной. Из-за воцарившейся монополии предприятия не развиваются, а это очень плохо для экономики, ведь в Германии уже 55% всех производств постоянно обновляются и внедряют новые технологии.
«Обновление происходит в разы быстрее, когда тебе в спину дышат конкуренты», — объясняет Кудрин.
Последним риском для роста экономики РФ Алексей Кудрин назвал низкие доходы граждан. В действительности этот показатель не сильно влияет на общий результат, так как всё решает экспорт товаров, но в случае с более высоким ВВП на душу населения темпы экономического роста непременно будут увеличиваться в несколько раз.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Известная модель Алеся Кафельникова пояснила об отсутствии какого бы то ни было общения со своей матерью Марией Тишковой. Исходя из её слов, они даже не созваниваются, не говоря уже о личных встречах. Причина такого резкого изменения в отношении остаётся для модели неизвестной. Кафельникова отметила, что в детстве они часто общались с матерью, но сейчас Тишкова […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика