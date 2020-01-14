Алексей Кудрин рассказал о главных рисках для роста экономики России

Алексей Кудрин пояснил о главных рисках для роста экономики России. Эксперт отметил снижение количества трудоспособных граждан и малые показатели инновационного развития предприятий.

Глава Счётной палаты объясняет, что трудоспособные граждане в стране являются основоположниками для роста экономики. В России, при сокращении общей численности населения, это скорее минус, нежели плюс. Руководству государства нужно стремиться, в первую очередь, создать благоприятные условия для проживания россиян, что должно существенно повысить количество трудоспособных граждан. В этом случае развитие экономики и небывалый рост не заставят себя долго ждать.

Не меньше вопросов к предприятиям и царящей на всех отраслях монополии. Алексей Кудрин считает, что государство не должно вмешиваться в отрасли с конкуренцией. В частности, в нефтедобывающую, так как именно она является наиболее перспективной. Из-за воцарившейся монополии предприятия не развиваются, а это очень плохо для экономики, ведь в Германии уже 55% всех производств постоянно обновляются и внедряют новые технологии.

«Обновление происходит в разы быстрее, когда тебе в спину дышат конкуренты», — объясняет Кудрин.

Последним риском для роста экономики РФ Алексей Кудрин назвал низкие доходы граждан. В действительности этот показатель не сильно влияет на общий результат, так как всё решает экспорт товаров, но в случае с более высоким ВВП на душу населения темпы экономического роста непременно будут увеличиваться в несколько раз.

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