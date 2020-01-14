В Челябинске жители испугались зеленого снега

Жителей Челябинска испугал снег зеленого оттенка. Осадки необычного цвета они увидели недалеко от въезда в город со стороны Екатеринбурга.

Представители областного Министерства экологии попросили жителей не беспокоиться. Снег окрасили частицы пыли с гранитного карьера, находящегося недалеко от въезда в Челябинск. Пыль эта полностью безвредна и не угрожает жизни людей, отметил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Но, несмотря на заверения в том, что частицы природных материалов опасности не представляют, ведомство решило развернуть передвижную лабораторию. С ее помощью специалисты замерят качество воздуха, по результатам анализов будет решено, проводить ли проверку на предприятии.

В 2016 году Челябинск был назван городом с наихудшей ситуацией по уровню загрязнения воздуха.

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