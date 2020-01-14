Киселев отреагировал на смерть испанского журналиста Sputnik в Москве

14.01.2020, 12:19, Новости дня

Гендиректор Sputnik Дмитрий Киселев высказался о гибели испанского журналиста агентства Антонио Мануэля Санчеса Регаладо.

«Регаладо действительно работал в редакции Sputnik по испанскому направлению. Это большая трагедия. Мы поможем его близким», – сообщил Киселев «Ридусу».

Он не стал комментировать информацию о депрессии, от которой якобы страдал сотрудник агентства.

Между тем следователи организовали проверку после гибели Регаладо в Москве.

«По факту смерти мужчины на юго-западе столицы проводится доследственная проверка. По данным следствия, вечером 13 января возле жилого дома, расположенного на юго-западе столицы, обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с травмами, несовместимыми с жизнью», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

В ходе осмотра жилища следователи установили, что порядок вещей не был нарушен, а признаки борьбы отсутствуют.

«Опрошены соседи, а также родственница погибшего, находящаяся на момент происшествия с ним в квартире. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – заключила Иванова.

Ранее сообщалось, что испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм.



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Последнее: Гендиректор Sputnik Дмитрий Киселев высказался о гибели испанского журналиста агентства Антонио Мануэля Санчеса Регаладо. «Регаладо действительно работал в редакции Sputnik по испанскому направлению. Это большая трагедия. Мы поможем его близким», – сообщил Киселев «Ридусу». Он не стал комментировать информацию о депрессии, от которой якобы страдал сотрудник агентства. Между тем следователи организовали проверку после гибели Регаладо […]

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