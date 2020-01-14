Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД

14.01.2020, 12:12, Новости дня

Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

Дипломаты отметили, что власти Франция, Британия и Германии намерены обсудить с Ираном возвращение Тегерана к полному выполнению обязательств по ядерной сделке. При этом собеседники агентства подчеркнули, что страны не преследуют цель повторного введения санкций ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении соглашения по СВПД, в рамках которого предполагалось снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана. Иран сообщил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.



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Последнее: Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке. Дипломаты отметили, что власти Франция, Британия и Германии намерены обсудить с Ираном возвращение Тегерана к полному выполнению обязательств по ядерной сделке. При этом собеседники агентства подчеркнули, что […]

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