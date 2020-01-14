Россиянин не довез супругу до роддома из-за некачественного бензина

Житель Забайкальского края отсудил у продавца бензина 16,5 тыс. рублей за продажу некачественного топлива, из-за которого он не смог своевременно доставить беременную супругу в роддом, информирует Забайкальский краевой суд.

В январе 2019 года истец в городе Забайкальск заправил полный бак своему автомобилю на местной АЗС, после чего двигатель «запустился с трудом», об этом он сообщил в своем исковом заявлении, сообщается на сайте суда.

«Автомобиль стал двигаться рывками, из выхлопной трубы слышались хлопки. В ходе поездки в Читу на участке дороги Могойтуй – Агинское при незначительном подъеме появился отчетливо слышный стук из-под капота, двигатель стал «задыхаться», на приборной панели автомобиля загорелись различные значки, уведомляющие о неисправности двигателя», – говорится в сообщении.

Машину пришлось взять на буксир и доставить в Агинское, после чего с помощью эвакуатора доставить в сервисный центр в Чите. В нем после комплексного обслуживания и осмотра агрегатов топливной системы автомобиль завелся «и начал работать удовлетворительно», отметили в суде.

После этого продавец частично возместил владельцу машины стоимость ремонта, но истец также потребовал возместить моральный вред. В результате суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, оценив компенсацию в 10 тыс. рублей и в 6,5 тыс. рублей – неустойку.

«Определяя размер компенсации морального вреда, судом обеих инстанций приняты во внимание обстоятельства дела: некачественное топливо явилось причиной неисправности транспортного средства в зимнее время года на пути следования истца вместе с беременной супругой из Забайкальска в Читу по направлению в перинатальный центр, истец был вынужден в пути вести переговоры о помещении супруги в родильное отделение ЦРБ Агинское, где и были приняты роды», – заключили в суде.

В августе 2016 года жительница Екатеринбурга отсудила у АО «Газпромнефть-Урал» более 70 тыс. рублей за разбавленный водой бензин.

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