Автоновости: Около дома – только за деньги: выявлена новая проблема с московскими парковками

Тысяч москвичей лишили права на бесплатные парковки около их жилищ. Причиной лишения оказались технические сбои в Росреестре, причем в самом ведомстве обвиняют в сложившейся ситуации интернет-мошенников.

Резидентные разрешения, которые позволяют москвичам бесплатно пользоваться парковкой в районе проживания, периодически необходимо продлять. Делается это при помощи Единого госреестра недвижимости, причем на процедуру продления отводится шесть дней. Однако, по данным "Коммерсанта", тысячи москвичей еще в декабре столкнулись с продолжительными задержками при продлении.

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Администраторы парковочного пространства заявили изданию, что для продления информация о собственниках жилья запрашивается в Росреестре, но сейчас при отправке сведений "с той стороны" действительно наблюдаются задержки: "зависли" около трех тысяч запросов.

В Росреестре, в свою очередь, отметили наличие технических сбоев, но связали это, во-первых, с резким увеличением количества запросов в предновогодний период, а во-вторых, с так называемыми "сайтами-двойниками". "Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, использующие роботов для формирования запросов и собирающие сведения для дальнейшей их перепродажи", — утверждают в ведомстве.

На данный момент, по официальному заявлению, принимаются меры для устранения существующих проблем: на часть запросов ответы уже поступили.

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Последнее: Тысяч москвичей лишили права на бесплатные парковки около их жилищ. Причиной лишения оказались технические сбои в Росреестре, причем в самом ведомстве обвиняют в сложившейся ситуации интернет-мошенников. Резидентные разрешения, которые позволяют москвичам бесплатно пользоваться парковкой в районе проживания, периодически необходимо продлять. Делается это при помощи Единого госреестра недвижимости, причем на процедуру продления отводится шесть дней. Однако, […]