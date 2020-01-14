Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

«В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике», – говорится в сообщении.

Ли отметил, что в его жизни важные события происходили неожиданно, как и предложение возглавить жюри.

«Когда мне позвонили и предложили стать президентом жюри Каннского фестиваля в 2020 году, я был шокирован, счастлив и горд одновременно», – признался он.

Полный состав жюри объявят в апреле.

73-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12-го по 23 мая 2020 года. В 2019 году жюри возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля. «В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности, не забывая обращаться к публике», – говорится в сообщении. Ли отметил, что в его жизни […]