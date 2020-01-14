«Интерес к клубу есть, и не только из Украины». Директор «Карпат» подтвердил, что клуб может быть продан

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в комментарии информагентству УНН подтвердил, что львовский клуб может быть продан.

«Да, эта информация соответствует действительности. Как известно, «Карпаты» находятся на стадии процесса получения территории стадиона «Украина» в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта – реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса. Конечно, этот замысел требует солидных инвестиций. Поэтому ФК «Карпаты» открыт для привлечения крупного бизнеса – как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба», – сказал Ящишин.

Исполнительный директор считает, что еще рано называть конкретные фамилии потенциальных покупателей.

«Могу подтвердить – интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами», – подытожил Ящишин.

Ранее СМИ сообщали, что львовский клуб может купить российский бизнесмен, совладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который родился во Львове.

Первоисточником новости был ресурс sportanalytic.com, который не предоставил никаких доказательств. Позже информацию подхватил сайт болельщиков «Карпат».

Источник из окружения Фридмана в комментарии Forbes назвал «чушью» информацию о потенциальной покупке бизнесменом «Карпат».

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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