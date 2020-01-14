Трюдо назвал эскалацию на Ближнем Востоке причиной авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 13 января Global News TV, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит Ираном по ошибке из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Трюдо отметил, что если бы не недавняя эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы «были бы дома со своими семьями».
Он добавил, что такие события происходят «во времена конфликтов и войн».
Трюдо подчеркнул, что основная тяжесть трагедии ложится на невиновных людей, и это служит напоминанием о том, что весь мир должен упорно работать в направлении деэскалации ситуации.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
14 января стало известно, что в Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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