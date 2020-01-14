Гаджеты: Геймерское кресло с 16 ядерным процессором и 10 вибромоторами (видео)

14.01.2020, 12:05, Новости дня


Выставка CES 2020 уже после своего закрытия преподносит все больше сведений об оригинальных изделиях из мира высоких технологий. Глубокое погружение в игровой процесс сможет обеспечить геймерское кресло от французского стартапа Arcadeo, оснащенное системой обратной связи. Управление осуществляется при помощи 16-ти ядерного процессора, а специальная подсветка повышает реалистичность игрового процесса.


Внешний дизайн кресла Arcadeo практически ничем не отличается от стандартных кресел предназначенных для геймеров. Однако внутри устройства скрыты 10 вибромоторов, приводящих в движение отдельные элементы кресла, обеспечивая таким образом обратный отклик во время игры или путешествия в виртуальную реальность. Примечательно, что сфера работы кресла не ограничивается играми, устройство получило совместимость с некоторыми платформа демонстрирующими кинофильмы и сериалы, обеспечивая в реальном времени обратный отклик на происходящие на экране события.

Управление рабочим процессом кресла Arcadeo осуществляет 16-ти ядерный процессор, технические характеристики которого пока не разглашаются. Для соединения кресла с компьютером или игровой консолью используется подключение через USB Type-C, а большую реалистичность процессу обеспечивает светодиодная подсветка, интегрированная в спинку кресла.

Управление и настройку каждого из 10 вибромоторов пользователь сможет осуществить с помощью специального приложения на смартфоне. На рынок кресло поступит до конца 2020 года по ориентировочной цене 800 долларов.



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