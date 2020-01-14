Муж финалистки «Битвы экстрасенсов» стал жертвой кражи

Бывший участник «Дома-2» Алексей Гажиенко стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у мужа финалистки «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапаровой крупную сумму денег, передает «Комсомольская правда».
Злоумышленники взломали личный кабинет мобильного оператора Гажиенко и установили переадресацию сообщений, после чего украли 400 тысяч рублей с расчетного счета. Пострадавший написал заявление в полицию, уточняет РИА ФАН.
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