Муж финалистки «Битвы экстрасенсов» стал жертвой кражи

14.01.2020, 12:05, Разное

Бывший участник «Дома-2» Алексей Гажиенко стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у мужа финалистки «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапаровой крупную сумму денег, передает «Комсомольская правда».

Злоумышленники взломали личный кабинет мобильного оператора Гажиенко и установили переадресацию сообщений, после чего украли 400 тысяч рублей с расчетного счета. Пострадавший написал заявление в полицию, уточняет РИА ФАН.



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