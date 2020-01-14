По факту убийства ребенка в Нижнем Тагиле возбудили дело

14.01.2020, 12:05, Новости дня

По факту убийства ребенка в Нижнем Тагиле, раненого при стрельбе, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.

«По данным следствия, 4 августа 2019 года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил пулевое ранение головы семилетнему мальчику. 12 января 2020 года ребенок скончался в больнице», – сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье «убийство из хулиганских побуждений». Отмечается, что уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, а после выхода сюжета по телевидению и жалоб родственников на ненадлежащее расследование дело передали в СК.

«На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.

В январе в Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе, где его оставили родители.



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