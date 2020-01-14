Обвиняемый по делу о пытках в Ярославской колонии раскрыл назначение видеозаписи

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Сергей Ефремов, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова, предположил на заседании суда, что пытки снимались на видео для отчета.

«Предполагаю, съемки велись для отчета руководству», – сообщил Ефремов в ответ на вопрос прокурора в зале суда о назначении видеороликов, передает ТАСС.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».

В ходе заседания он согласился с обвинением и сообщил о раскаянии, после чего его дело выделили в отдельное производство.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.

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