Обвиняемый по делу о пытках в Ярославской колонии раскрыл назначение видеозаписи

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Сергей Ефремов, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова, предположил на заседании суда, что пытки снимались на видео для отчета.
«Предполагаю, съемки велись для отчета руководству», – сообщил Ефремов в ответ на вопрос прокурора в зале суда о назначении видеороликов, передает ТАСС.
Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».
В ходе заседания он согласился с обвинением и сообщил о раскаянии, после чего его дело выделили в отдельное производство.
В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.
Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.
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